Formou-se no Sporting e reforça a baliza da Académica

Guarda-redes rescindiu contrato com o Leixões para se mudar para a Briosa até ao final da época

Stojkovic deverá tornar-se o segundo reforço de inverno da Académica. O guarda-redes, de 24 anos, rescindiu esta quinta-feira com o Leixões com o objetivo de se transferir para a cidade do Mondego para integrar o plantel comandado por Rui Borges até ao final da temporada.

Apesar de contar com Mika, que tem sido o dono da baliza e de ter ainda Daniel Azevedo e Alexandre Galvanito (já atuaram também pela equipa de sub-23), os responsáveis academistas querem mais uma solução para a posição.

Embora tenha sido reforço do Leixões para 2020/21, o filho do antigo guardião do Leça, Vladan, e sobrinho de Stojkovic (ex-guarda-redes do Sporting) só foi utilizado durante as primeiras três jornadas, mas deixou de ser opção depois da saída de Tiago Fernandes - com quem já tinha estado no Estoril e no Sporting - e, posteriormente, com a entrada do internacional português Beto.