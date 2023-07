Formado no Benfica, regressa a Portugal para reforçar o Leixões

O lateral direito Fábio Baptista, que passou pela formação, sub-23 e equipa B do Benfica é reforço do emblema de Matosinhos

Fábio Baptista, jogador de 22 anos e que completou a formação no Benfica, foi anunciado esta quarta-feira como reforço do Leixões, após uma experiência no futebol belga, ao serviço do Sint-Truiden. Fabinho, como também é conhecido, rubricou contrato por duas temporadas e já treina às ordens de Pedro Ribeiro.

"Assim que surgiu a possibilidade de vir para o Leixões, o entusiasmo dos adeptos foi a primeira coisa que me veio à cabeça. É um clube histórico, com gente apaixonada e aguerrida, com o qual me identifico. Também é conhecido por apostar muito em jovens, pelo que, aliado à confiança que o treinador e a administração depositaram em mim, foi fácil chegar a acordo. Sou um jogador tecnicista, objetivo, e que gosta muito de atacar", disse o jogador após rubricar contrato.