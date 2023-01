Foi distinguido na Liga SABSEG e admite: "Jorge Costa trouxe-nos muita confiança"

André Clóvis foi considerado o melhor jogador da Liga SABSEG e apontado ao onze ideal por 15 dos 18 treinadores da prova. Distinção de O JOGO deixa-o "ainda mais motivado"

André Clóvis, irmão de Anderson, ponta-de-lança do V. Guimarães, foi eleito o melhor jogador da Liga SABSEG, recolhendo os votos de oito treinadores, enquanto 15, num total de 18, o escolheram para o onze ideal. E os 13 golos apontados em 14 jornadas tiveram um peso tremendo nesta conquista.

"O segredo para o sucesso tem sido o trabalho diário. Procuro sempre trabalhar no máximo para melhorar todos os dias, mas, como é óbvio, também tem sido importante a ajuda do míster e dos meus colegas de equipa", aponta a O JOGO o avançado que tem mais três remates certeiros na Taça de Portugal e Taça da Liga, provas onde o Académico continua em ação, depois de um início de época comprometedor que só mudou com a chegada do treinador Jorge Costa.

"Ele foi essencial, trouxe-nos outra forma de trabalhar e dá-nos muita confiança. As coisas estão acontecer naturalmente, porque a qualidade da equipa também é grande", testemunha o líder dos marcadores da II Liga sobre a recuperação da equipa, que passou do penúltimo lugar ao quarto. Em 2023, o brasileiro promete estar "ainda mais motivado" para "ajudar a equipa a conseguir os objetivos".

A época 2017/18 marcou a estreia do antigo jogador de futsal no futebol europeu, para representar o Portimonense, emprestado pelos brasileiros do Internacional, mudando-se, na temporada seguinte, para o Leixões.

Em 2020/21 transferiu-se para o Estoril, onde esteve nas duas últimas temporadas, jogando com regularidade na Liga Bwin. Emprestado pelos canarinhos, com quem tem contrato até 2024, aos viseenses, Clóvis está a realizar a melhor temporada da carreira.