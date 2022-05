"Foi das melhores épocas da minha carreira. Voltar a Portugal e subir de divisão..."

Neto confessa-se feliz por ter ajudado o Casa Pia a subir de divisão no ano em que regressou ao futebol português.

Ângelo Neto voltou a ser feliz em Portugal. Depois de uma passagem de três anos pelo Moreirense, em que o ponto mais alto foi a conquista da Taça da Liga, em 2017, o médio-defensivo ajudou esta época o Casa Pia a regressar ao principal escalão do futebol nacional, 83 anos depois.

Mais um marco importante no trajeto do brasileiro, de 30 anos, que, em declarações à Imprensa do seu país, fez uma análise positiva da temporada. "Foi uma das melhores épocas da minha carreira. Poder voltar a Portugal, um país que conheço bem, e ainda com direito a subir de divisão é algo que me motiva mais", destacou o camisola 8 dos gansos.

Por já ter experiência na Liga Bwin, Ângelo Neto foi um dos reforços mais impactantes dos lisboetas para a atacar a subida. O médio não desiludiu e ajudou a equipa a cumprir os objetivos. "Estou muito feliz por fazer parte desta conquista e de entrar na história do clube. É bom saber que o meu nome vai estar escrito para sempre num dos principais capítulos do Casa Pia", destacou o trinco brasileiro.

Contratado no verão passado ao São Caetano (Brasil), a época até começou de forma azarada para o médio casapiano, que sofreu uma lesão à segunda jornada e ficou fora dos relvados mais de um mês. Contudo, depois de recuperado do problema físico, não teve problemas em ganhar novamente um lugar no onze e tornar-se num dos jogadores mais influentes da equipa orientada por Filipe Martins.

Em todas as competições, Ângelo Neto somou 33 jogos, 30 na condição de titular, e apontou um golo, que valeu uma vitória pela margem mínima ante o Leixões. Foi também frente aos leixonenses, no jogo que consumou a promoção à Liga Bwin, que fez uma de duas assistências para golo esta temporada.

O médio brasileiro está em final de contrato com o Casa Pia e, dado que ainda não foi anunciada qualquer renovação, não é certo que continue no clube.