Foi apresentado como reforço, fez três jogos e agora rescinde com o Estrela

Gonçalo Maria e o Estrela da Amadora terminaram a ligação.

O Estrela da Amadora, da Liga SABSEG, rescindiu, de forma amigável, o contrato com o defesa esquerdo Gonçalo Maria, contratado no último período de transferências.

"A SAD do Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o atleta Gonçalo Maria para rescisão amigável do contrato em vigor. Desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais ao Gonçalo", escreveram os amadorenses, em comunicado.

Anunciado como reforço da formação dos arredores de Lisboa em 16 de julho, Gonçalo Maria abandonou o clube depois de realizar apenas três encontros, dois deles a tempo inteiro, para a Taça da Liga, no triunfo frente ao primodivisionário Vizela (2-1) e no desaire com o Penafiel (1-0), alinhando 14 minutos na derrota com o Mafra (2-0), para a Liga SABSEG.

O lisboeta, de 25 anos, tinha chegado à equipa da Reboleira vindo do Cova da Piedade, que representou durante quatro épocas, com um empréstimo ao Loures em 2019/20.

Com formação dividida entre Belenenses, Benfica e Oeiras, o futebolista representou também o Real Massamá, sem qualquer jogo efetuado, o Sintra Football, clube que se fundiu com os amadorenses, e o 1.º de Dezembro, no Campeonato de Portugal.

O Estrela da Amadora, que subiu este ano à II Liga portuguesa de futebol, ocupa a 15.ª posição, com cinco pontos, após seis jornadas, recebendo na próxima ronda o Leixões, 10.º, com oito, no Estádio José Gomes, na Amadora, às 11:00 do dia 2 de outubro.