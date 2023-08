Foi anunciado há um mês na Arábia Saudita e agora reforça Leixões

A ligação de Rafael Vieira ao Al Bukayriyah, da segunda divisão saudita, durou pouco mais de um mês, com o central português a ter assinado um contrato de três épocas com o Leixões, regressando à II Liga.

O Leixões, da II Liga, anunciou esta quarta-feira a contratação de Rafael Vieira, central português que tinha sido apresentado como reforço do Al Bukayriyah, da segunda divisão saudita, no final de junho.

A ligação aos sauditas durou pouco mais de um mês, com o central de 31 anos a ter rescindido e assinado um contrato válido por três temporadas com os leixonenses, regressando desta forma à II Liga portuguesa depois de duas épocas ao serviço do Nacional, onde marcou dois golos em 43 jogos em 2022/23.

Na carreira, Rafael Vieira conta ainda com passagens pela Académica de Coimbra, Farense, Covilhã, Vilaverdense, Bragança, Ribeirão, Lousada e V. Guimarães, onde foi formado.