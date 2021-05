Fogo de artifício e convívio com adeptos aquece a noite do Estoril Praia

Pouco depois do fim do jogo que encerrou a 31.ª jornada da II Liga, os adeptos do Estoril começaram a chegar às imediações do recinto, onde o plantel comandado pelo técnico Bruno Pinheiro esteve reunido a assistir ao jogo pela televisão.

A festa da promoção do Estoril Praia à Liga NOS foi coroada com fogo de artifício e o convívio do plantel com dezenas de adeptos que acorreram ao Estádio António Coimbra da Mota.

A noite fria que se fez sentir na Amoreira aqueceu depois da derrota (1-0) da Académica diante do Arouca, que consumou automaticamente a subida de divisão dos estorilistas.

Pouco depois do fim do jogo que encerrou a 31.ª jornada da II Liga, os adeptos do Estoril começaram a chegar às imediações do recinto, onde o plantel comandado pelo técnico Bruno Pinheiro esteve reunido a assistir ao jogo pela televisão.

As celebrações da subida até já podiam ter acontecido nas últimas jornadas, mas os nervos terão pesado um pouco em alguns momentos, com o líder a ceder três empates nos derradeiros três encontros.

No entanto, isso não esmoreceu a crença dos adeptos, que saíram à rua para festejar, com muitos a surgirem com máscara no rosto e sempre sob a vigilância atenta da GNR, que marcou presença no local para controlar a festa.

Depois de uma época de distância, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, equipa e adeptos viveram um momento de fugaz proximidade, com alguns jogadores a subirem à estrutura das bilheteiras por trás das bancadas para poderem ver a euforia dos adeptos e celebrar com eles a promoção.

Já no relvado, os jogadores aproveitaram para descomprimir, cantando, bebendo champanhe e partilhando os momentos da festa nas redes sociais e com as famílias, com algumas companheiras e filhos a juntarem-se para comemorar.

O feito marca o regresso do clube da Linha à elite do futebol português depois de três temporadas no segundo escalão. Com três jornadas por disputar, o Estoril goza também de sete pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Vizela, e pode acrescentar na próxima jornada o título de campeão da ​​​​​​​II Liga.