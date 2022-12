Fofana com a camisola do Moreirense

Boubacar Fofana será, em breve, anunciado como reforço da B SAD. Ao que O JOGO apurou, o médio-defensivo, de 33 anos, está em processo de desvinculação com os israelistas do Ironi Tiberias e deve assinar um contrato com os lisboetas até 2024.

Fofana está, assim, de regresso a Portugal, onde já representou o Moreirense, Nacional, Tondela, Gondomar, Praiense e Pinhalnovense.