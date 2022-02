Filipe Martins não orientou o Casa Pia por estar hospitalizado

Razão da hospitalização do técnico da formação do sul do país, ocorrida há 48 horas, não foi especificada

Filipe Martins não orientou o Casa Pia na receção ao Nacional. O clube da Liga SABSEG informou, este sábado, pouco tempo antes do apito inicial do jogo, que o treinador foi hospitalizado, sem especificar qual a razão, na passada quinta-feira.

"O Casa Pia Atlético Clube comunica que o técnico Filipe Martins se encontra internado desde a noite de quinta-feira. O estado de saúde do técnico está estável e permanecerá em unidade hospitalar até conclusão de todos os exames. Todos desejamos umas rápidas melhoras, Mister", lê-se na nota.

A formação do Casa Pia foi orientada, no decurso do jogo da 23.ª jornada da Liga SABSEG, por Vasco Matos, um dos adjuntos do treinador Filipe Martins.