Filipe Martins e a subida: "Pensavam que não tínhamos estofo..."

Declarações de Filipe Martins, treinador dos gansos, após o Leixões-Casa Pia (1-5), partida relativa à 34ª e última jornada da Liga SABSEG, que consagrou a subida à Liga Bwin

Subida: "Não foi uma época fácil, propusemo-nos a algo que muitos pensavam estar destinado ao insucesso. Juntei-me a um grupo vencedor e hoje estamos a colher os frutos do nosso trabalho. Pensavam que não tínhamos estofo, mas fomos guerreiros. Muitos trabalharam para que hoje pudéssemos estar a festejar a subida e conseguimos".

Rio Ave e Casa Pia foram as duas melhores equipas da II Liga? "No final de um campeonato com 34 jornadas, a classificação pouco mente. Parabéns ao Rio Ave, que foi campeão, esse era outro dos nossos objetivos, mas o principal era a subida. No início andámos um pouco camuflados e não assumimos, mas no balneário sabíamos bem o que queríamos".