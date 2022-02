Filipe Leão promovido a diretor desportivo do Estrela da Amadora

O antigo guarda-redes vai passar a desempenhar o cargo de diretor desportivo.

A SAD do Estrela da Amadora, liderada por André Geraldes, foi alvo de alguns reajustes nos últimos dias. Ao que O JOGO apurou, estas mudanças têm como objetivo definir funções dentro da estrutura do futebol profissional e fazer com que a exigência e disciplina sejam uma bandeira do clube.

Nesse sentido, Filipe Leão, antigo guarda-redes dos amadorenses e agora team manager, foi promovido a diretor desportivo. Por sua vez, Dinis Delgado, que ocupava esse cargo desde a temporada transata, fica agora responsável pelas infraestruturas e pelo gabinete de apoio ao jogador, criado recentemente.

A promoção de Filipe Leão foi a principal mudança feita por André Geraldes na estrutura da SAD tricolor, que conta ainda nos principais cargos com Francisco Lopo (administrador e diretor do Alto Rendimento), Marco Ferreira (diretor executivo), José Barreto (secretário técnico) e Martim Prates (chefe de scouting).