Filipe Gouveia não continua ao serviço do Vilafranquense

Anunciou esta sexta-feira o Vilafranquense.

O Vilafranquense anunciou, esta sexta-feira, que o o contrato de Filipe Gouveia não foi renovado, pelo que o treinador em 2022/23 será outro.

"A SAD enaltece todo o empenho e dedicação que o treinador demonstrou pelo projeto e deseja as maiores felicidades para a sua carreira futura, estando certo que a mesma será recheada dos maiores êxitos pessoais e profissionais. O agradecimento é dirigido também aos adjuntos Miguel Pinto, Leandro Monteiro e Ricardo Fonseca que, juntamente com Filipe Gouveia, terminam contrato com a União Desportiva ​​​​​​​Vilafranquense", lê-se na nota do clube que garantiu a permanência na Liga SABSEG.

O técnico, de 49 anos, venceu 12 dos 34 jogos em que orientou ao serviço do clube de Vila Franca de Xira.