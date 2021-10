Filipe Gouveia contesta o decorrer da Liga SABSEG em período FIFA

Equipa do Vilafranquense é orientada pelo treinador Filipe Gouveia

Técnico insurgiu-se por ter ficado impossibilitado de convocar dois jogadores do plantel na oitava jornada da prova dado que foram convocados pela respetiva seleção

Filipe Gouveia, treinador do Vilafranquense, contestou, após o jogo com o Rio Ave, a realização da oitava jornada da Liga SABSEG na paragem para compromissos de seleções devido à ausência de dois jogadores internacionais: Simão Júnior e Jaquité.

"A I Liga parou e a II continua. Tenho dois jogadores nas seleções. Fui claramente prejudicado para este jogo. Se queremos igualdade no futebol português, temos que retificar isto. Não é só a I Liga que tem jogadores em seleções", afirmou o técnico, no passado domingo, citado pelo portal online 'ZeroZero'.

Enquanto o Vilafranquense preparara e realizara o jogo com o Rio Ave, no qual foi derrotado por 1-2, Simão Júnior e de João Jaquité estiveram ao serviço da Guiné Bissau, que continuou a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.

O Vilafranquense, assim com mais 11 clubes, disputaram a oitava ronda no domingo, enquanto a Académica, FC Porto B, Varzim, Benfica B realizarão a ronda em 27 de outubro. A mesma será findada, por Farense e Trofense, a 13 de novembro. Os clubes acordaram o adiamento do jogo, que estava previsto para o último sábado.