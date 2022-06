Filipe Cardoso rescindiu com o Marítimo e assinou pelo Penafiel

Médio assinou por duas temporadas com os durienses. Na época passada foi emprestado ao Académico de Viseu.

O médio Filipe Cardoso, que o Marítimo resgatou no início da época passada ao Covilhã, rescindiu na terça-feira com os insulares e assinou por duas temporadas com o Penafiel.

O futebolista, de 28 anos, jogou apenas 16 minutos pela equipa principal maritimista, nunca tendo sido aposta de Vasco Seabra. Na segunda metade da temporada tinha sido emprestado ao Académico de Viseu, da II Liga.

Filipe Cardoso iniciou a carreira no Coimbrões e deu o salto para a II Liga em 2019, pelas portas do Covilhã.

Junta-se a Reko, Diogo Batista, Mica Silva e João Oliveira na lista de reforços para o meio-campo.