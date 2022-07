Filipe Cândido não assume candidatura: "Há um equilíbrio grande entre as equipas"

Treinador do Nacional satisfeito com o plantel, mas cauteloso quanto ao discurso sobre a luta pela subida.

Depois da "limpeza" que a SAD do Nacional promoveu junto do plantel principal, com saída de mais de 15 jogadores - e outros podem ainda sair -, Filipe Cândido conta com dez reforços e diz que o plantel está praticamente fechado.

"Nós, treinadores, temos de estar preparados para alguma saída ou oportunidade para o próprio clube. Estou satisfeito com o que temos neste momento", disse, defendendo estar focado em "desenvolver as competências dos jogadores neste momento."

O Nacional apresenta este ano um investimento mais cauteloso, mas Filipe Cândido não deixa de falar de uma II Liga que só vai ficar decidida nas últimas jornadas. "Há um equilíbrio grande entre as equipas, todas têm qualidade e vamos procurar ser fortes, jogo a jogo."

Aos adeptos prometeu "muito trabalho e dedicação", mas sem prometer vitórias; diz apenas que vai "lutar para vencer todos os jogos."