Filipe Cândido e um Nacional ferido com goleada: "Não há adversários ideais"

Treinador do Nacional abordou a deslocação a Penafiel depois da goleada consentida frente ao Braga, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Após a goleada (0-5) consentida frente a Braga, o treinador do Nacional assumiu esta sexta-feira que a deslocação a Penafiel não é a que mais agrada. "Não há adversários ideais. O Penafiel é o próximo adversário. Tem, desde que entrou o novo treinador, melhorado. Tem jogadores com valia acima da média, até para a própria divisão. Temos de ir à procura de pontos e se possível vencer".

Após o jogo na noite de quarta-feira, o técnico diz que a equipa técnica tem trabalhado para "recuperar os níveis físicos para a equipa se apresentar bem". Ruben Ismael e Gustavo estão lesionados.

Filipe Cândido assumiu que as contas para a final da Taça de Portugal estão resolvidas. "Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Tínhamos intenção de manter viva a esperança de nos poder classificar para a final. Temos consciência que ficou praticamente impossível", apontou.

Ainda assim, é da opinião de que o resultado não irá afetar a equipa para a deslocação a Penafiel. "Afetar não, porque o importante é olhar em frente, saber estar de espinha dorsal erguida, conscientes de que estamos numa luta difícil, que vai exigir o máximo de cada um de nós".

Assumindo que toda a equipa quer jogar o mais "depressa possível", vincou: "Queremos apresentarmo-nos da melhor forma possível e procurar vencer todos os adversários".

Sem marcar há quatro jogos, o técnico assume que está, ainda, preocupado com outras questões. "Preocupa várias questões no que diz respeito à equipa. Vários jogos sem marcar. Depois sofremos alguns golos. Queremos inverter algumas tendências. As pessoas, depois, só leem as gordas. Não vêm os jogos, as incidências, não valorizam com quem estamos a jogar. Procurar reverter é o espírito da equipa", finalizou.