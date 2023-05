Filipe Cândido deixa Nacional após assegurar permanência na II Liga

O técnico, de 42 anos, que chegou ao Nacional em maio do ano passado, contou com passagens pela Sousense, sub-19 do Paços de Ferreira, Salgueiros, União de Leiria, Mafra, tendo treinado a B SAD antes de rumar à Madeira.

Filipe Cândido deixou o comando técnico do Nacional, revelou, na quarta-feira, o treinador, depois de ter assegurado na última jornada a permanência na II Liga.

"Foi uma decisão de ambas as partes. O clube entendeu por bem essa decisão e eu confesso que, ao longo do tempo, fui manifestando alguma vontade de estar mais próximo da minha família", revelou Filipe Cândido, que esteve uma época ao serviço do emblema madeirense, no final da reunião com a direção.

O Nacional garantiu a manutenção na II Liga ao vencer por 3-2 após reviravolta o Académico de Viseu, após uma desvantagem de dois golos na 34.ª e última jornada, terminando em 14.º lugar, com 39 pontos.

Além do objetivo cumprido no campeonato, os alvinegros, chegaram até às meias-finais da Taça de Portugal, acabando eliminados pelo Braga.

O técnico, de 42 anos, que chegou ao Nacional em maio do ano passado, contou com passagens pela Sousense, sub-19 do Paços de Ferreira, Salgueiros, União de Leiria, Mafra, tendo treinado a B SAD antes de rumar à Madeira.

O presidente do emblema madeirense deixou "uma palavra de agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo treinador, como também a toda a sua dedicação e compromisso" ao longo da temporada.

Rui Alves deixou "a porta aberta" a um possível regresso, ressalvando que, atualmente, é bom para as duas partes "outro desafio", adiantando que ainda não tem sucessor para o cargo.