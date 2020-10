Filipe Alves é reforço para o meio-campo da Oliveirense

Segunda experiência na Europa do jogador brasileiro.

O médio brasileiro Filipe Alves rubricou um vínculo contratual de uma temporada com a Oliveirense, anunciou o clube da II Liga.

"O médio foi contratado com o objetivo de fortalecer e aumentar as opções para o meio-campo defensivo da equipa treinada por Pedro Miguel, tendo como principais características a capacidade defensiva, a qualidade de passe e a visão de jogo", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial da formação de Oliveira de Azeméis.

Filipe Alves, de 29 anos, vai cumprir a segunda experiência no futebol europeu, após ter representado os moldavos do Zaria Balti em 2019/20, num percurso iniciado com passagens pelos brasileiros do Nova Iguaçu, Tupi, América e Penapolense.

A Oliveirense ocupa a 12.ª posição da II Liga, com cinco pontos em 15 possíveis, e desloca-se a casa do Desportivo de Chaves na sexta ronda, num encontro aprazado para 17 ou 18 de outubro, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.