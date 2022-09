"Ficámos muito satisfeitos. Só tivemos quatro dias para preparar o jogo"

Bruno China começou com o pé direito no Trofense

Bruno China estreou-se com uma vitória "importante para a confiança da equipa" em casa do Nacional.

Aos 40 anos, Bruno China foi o escolhido pela SAD do Trofense para substituir Sérgio Machado no comando técnico e a estreia dificilmente podia ser melhor, já que no primeiro jogo a equipa foi vencer ao terreno do Nacional, um dos clubes apontados como candidato à subida no princípio da temporada. "Ficámos todos muito satisfeitos. Só tivemos quatro dias para preparar o jogo, mas os jogadores entenderam as nossas ideias, tiveram compromisso e conseguimos um bom resultado", conta o técnico matosinhense a O JOGO sobre o triunfo por 1-0 na Choupana, satisfeito por ter herdado a equipa perto de uma paragem competitiva que considera "importante".

"Como para o primeiro jogo quase não tivemos tempo de passar a nossa mensagem e ideias de jogo, agora temos mais tempo para fazer esse trabalho, pois é muito diferente chegar agora ou chegar para a pré-época", explica, destacando a importância de essa semana de interregno ter acontecido a seguir "a um resultado importante para a confiança da equipa, no presente e no futuro".

Ainda a adaptar-se à nova casa, Bruno China assegura que os adeptos trofenses "podem esperar uma equipa que vai lutar sempre pelo resultado e pensar jogo a jogo, sempre disposta a ganhar", desejando "que os jogadores mantenham o mesmo compromisso que tiveram frente ao Nacional" e que resultou na segunda vitória da época, seis jornadas depois.

O regresso do Trofense à competição será na segunda eliminatória da Taça de Portugal, a 2 de outubro, numa deslocação ao terreno do Coruchense, que milita no Campeonato de Portugal e que merece o "maior respeito" por parte do treinador que já trabalhou nesse escalão. "Passei pelo Campeonato de Portugal e sei que há muitas boas equipas", avisa, apontando a obrigatoriedade de o Trofense "dar uma resposta no máximo das capacidades para vencer e dar continuidade à vitória alcançada no nosso primeiro jogo" frente à formação ribatejana.