Fez a formação no FC Porto, foi para a Polónia e agora assina pelo Penafiel

Pedro Vieira reforça a frente de ataque dos penafidelenses. É o décimo reforço para esta época.

O Penafiel anunciou esta segunda-feira a contratação do ponta de lança Pedro Vieira. O jogador português, de 21 anos, atuou na época passada ao serviço dos polacos do Resovia, por empréstimo do RKS Raków, tendo feito 25 jogos (dois golos e uma assistência).

Natural de Beja, Pedro Vieira começou a formação no Bairro da Conceição, passou pelo Despertar SC e pela Académica, antes de chegar ao FC Porto, em 2018. Em 2021 deixou os dragões e mudou-se para a Polónia.

Está agora de volta a Portugal, tendo assino até 2026 com os rubro-negros.

O guarda-redes Manuel Baldé, os defesas Miguel Maga, Diogo Brito, Rúben Pereira e João Silva, os médios Edu Pinheiro e André Silva e os avançados Hugo Firmino e Jota Silva são os outros reforços já confirmados por parte dos durienses.