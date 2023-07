Fernando Fonseca, ex-Paços, apresentado como reforço do Aves SAD

Lateral assinou um contrato válido por duas temporadas.

O lateral direito Fernando Fonseca, que se encontrava sem clube desde que rescindiu com o Paços de Ferreira, é reforço do Aves SAD, com um contrato de duas temporadas.

O internacional olímpico por Portugal perdeu espaço nas opções de César Peixoto, o que levou a que tenha realizado apenas sete jogos na última época pelo Paços de Ferreira, onde tinha somado 62 partidas nos dois anos anteriores, e chega agora à formação da Vila das Aves para aumentar o número de opções à disposição do novo treinador, Jorge Costa.

Aos 26 anos, para além dos pacenses, o atleta tem no currículo o FC Porto, clube onde fez quase a totalidade da sua formação, o Estoril e o Gil Vicente, tendo jogado com regularidade no principal escalão do futebol português.

Fernando Fonseca é, assim, o quinto reforço do clube recém-formado no atual defeso, juntando-se a Jorge Teixeira (ex-Sint-Truiden, Bélgica), Fábio Pacheco (ex-Moreirense), Vasco Lopes (ex-Akritas Chlorakas, Chipre) e Clayton Sampaio (ex-Nacional).