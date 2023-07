Felipe Dini reforça Belenenses por empréstimo do Portimonense

A formação do Restelo anunciou a rescisão amigável com o avançado João Costa, de 23 anos, que chegou ao Belenenses na temporada passada

O médio ofensivo brasileiro Felipe Dini, de 23 anos, foi anunciado como o mais recente reforço do Belenenses, equipa da II Liga, por empréstimo do Portimonense.

O jogador, natural de Amparo, no Brasil, e que tem também nacionalidade italiana, representou nas duas últimas temporadas o Sporting da Covilhã no segundo escalão, depois de ter chegado a Portugal em 2018/19, para o Portimonense, emblema detentor do passe do atleta e pelo qual alinhou pelos sub-23 durante três épocas.

Também hoje, a formação do Restelo anunciou a rescisão amigável com o avançado João Costa, de 23 anos, que chegou ao Belenenses na temporada passada, oriundo do Loures, por empréstimo do Estrela da Amadora. Pelos 'azuis', alinhou em 29 jogos, marcou nove golos e fez uma assistência.

O Belenenses, que regressa esta temporada às competições profissionais, estreia-se oficialmente no sábado, às 18h00, na receção ao Famalicão, para a primeira fase da Taça da Liga, num encontro que será arbitrado por Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.