Feirense voltou às vitórias e subiu ao 8.º lugar, ultrapassando a Oliveirense

Feirense regressa às vitórias no duelo com a Oliveirense.

O Feirense regressou, este sábado, às vitórias na II Liga, ao derrotar a Oliveirense por 1-0, em jogo da 24.ª jornada disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

O golo da vitória do Feirense foi apontado por Oche, aos 77 minutos, concluindo uma jogada de contra-ataque, num jogo em que o guarda-redes Igor se destacou, ao defender uma grande penalidade, aos 64 minutos.

Com o triunfo, o Feirense ascende provisoriamente ao oitavo lugar da II Liga, com 31 pontos, enquanto a Oliveirense se mantém no 10.º lugar, com 30 pontos.

A Oliveirense tomou as rédeas do jogo, dando o primeiro sinal de perigo por Serginho, aos 13 minutos, que rematou forte à entrada da área, mas com a bola a sair por cima da baliza.

A equipa de Fábio Pereira voltou a importunar a defesa do Feirense aos 36 minutos, quando Jaiminho surgiu livre de marcação à entrada da pequena área, cabeceando ao lado da baliza.

O Feirense acabou por estar perto do golo no início da segunda parte, depois de Oche tirar um adversário do caminho já dentro da área e rematar forte à trave da baliza de Ricardo Ribeiro, aos 53 minutos.

Aos 62 minutos, a Oliveirense dispôs de uma boa oportunidade para inaugurar marcador, após uma falta de Washington sobre Duarte, mas Jaiminho, na cobrança da respetiva grande penalidade, viu o guarda-redes Igor opor-se com uma grande defesa.

Quem acabou por se colocar em vantagem foi o Feirense, após um contra-ataque rápido conduzido por Jardel, que serviu Oche à entrada da pequena área para fazer o único golo do jogo, aos 77 minutos.

Numa altura em que a Oliveirense procurava o empate, acabou por ficar reduzida a dez unidades, após expulsão de Carter por agressão a Sidney Lima, aos 85 minutos.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense-Feirense: 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Oche, 77 minutos.

Equipas:

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Pimenta, Iago Reis (Carter, 82), Rodrigo Borges, Kazu, Filipe Alves (Jonata Bastos, 56), Serginho, Jaiminho, Duarte, Serginho Andrade (Zé Leite, 70) e Michel (Nuno Valente, 82).

(Suplentes: Nuno Silva, Graça, Carter, Raniel, Pedro Marques, Zé Leite, Nuno Valente, Zé Pedro e Jonata Bastos)

Treinador: Fábio Pereira.

- Feirense: Igor, Teles, Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva (Karamoko, 88), Lucas Santos (Tavares, 82), Washington, André Rodrigues (Tiago Dias, 73), João Paulo, Oche e Jardel.

(Suplentes: Arthur, Tony, João Paredes, Zé Vítor, Karamoko, Tavares, João Oliveira, Brás e Tiago Dias)

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Cláudio Silva (22), Duarte (40) e Tiago Dias (90+7). Cartão vermelho direto para Carter (85).

Assistência: cerca de 1500 espectadores.