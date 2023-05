Feirense vence Torreense e regressa aos triunfos

Redação com Lusa

Emblema de Santa Maria da Feira interrompeu série de cinco jogos sem ganhar

O Feirense venceu esta sexta-feira o Torreense por 4-1 em jogo da 34ª e última jornada da II Liga, interrompendo uma série de cinco jogos consecutivos sem triunfar.

No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, André Rodrigues (15) e Lucas Santos (20) deram vantagem ao Feirense, com Renato Santos a reduzir para o Torreense, aos 24 minutos, mas a equipa de Rui Ferreira confirmou o triunfo com os golos de Oche (45) e André Rodrigues (90+4).

O Feirense ascende provisoriamente ao sexto lugar da II Liga, com 46 pontos, enquanto o Torreense termina a época no oitavo lugar, com 44 pontos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Torreense: 4-1

Ao intervalo: 3-1

Marcadores:

1-0, André Rodrigues, aos 15 minutos.

2-0, Lucas Santos, 20.

2-1, Renato Santos, 24 (grande penalidade).

3-1, Oche, 45.

4-1, André Rodrigues, 90+4.

Equipas:

Feirense: Arthur Augusto, Teles (Brás, 71), João Pinto, Tony, Lucas Santos, Tiago Dias (Ronaldo, 71), Washington (Cláudio Silva, 71), Oche (Tavares, 58), João Paulo, André Rodrigues e Zé Vítor (João Oliveira, 58).

(Suplentes: Rogério, Tavares, João Oliveira, Cláudio Silva, Ronaldo e Brás)

Treinador: Rui Ferreira.

Torreense: Léo, Nuno Campos, Gustavo Marques, Elie (João Afonso, 46), Simão Rocha, João Lameira, Guilherme Morais (Lukic, 46), Frédéric Maciel, Affamah (Balanta, 46), Renato Santos (Patrick, 65) e Godoy (João Vieira, 75).

(Suplentes: Vagner, João Afonso, João Vieira, Rui Silva, Patrick, Balanta, Picas, Neneco Renteria e Lukic)

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Vítor (44), Tavares (63) e Brás (83).

Assistência: cerca de 1000 espectadores.