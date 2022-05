Feirense vence Nacional e confirma o quarto lugar da Liga SABSEG

Fogaceiros, orientados por Rui Ferreira, ultrapassaram o Benfica B ao atingir os 58 pontos, mais um do que as águias, que haviam ganho, dois dias antes, ao FC Porto B

O Feirense venceu, este domingo, o Nacional por 4-1, em jogo da 34ª e última jornada da Liga SABSEG, um resultado que confirma o quarto lugar da equipa de Santa Maria da Feira na competição.

No Estádio Marcolino Castro, Oche inaugurou o marcador para o Feirense, aos nove minutos, e Steven ampliou a vantagem, aos 12 minutos, sendo que o Nacional ainda reduziu a diferença no marcador, por Róchez, aos 55, antes de André Rodrigues a bisar, aos 72 e 77, e sentenciar a vitória da equipa de Rui Ferreira.

O triunfo permite ao Feirense, que havia caído no quinto posto à condição, face ao triunfo do Benfica B, terminar a Liga SABSEG no quarto lugar, com 58 pontos, enquanto o Nacional ficou em sexto, com 51.

Com um início de jogo impetuoso, o Feirense chegou à vantagem aos nove minutos, com um golo de Oche, que aproveitou um passe de Steven para rematar já dentro da área para o fundo da baliza de Wagner.

Pouco depois, Steven rematou forte e colocado de longa distância e aumentou a diferença no marcador para o Feirense perante alguma passividade da defesa do Nacional, aos 12 minutos.

A equipa de Rui Borges deu o primeiro sinal de perigo no arranque na primeira parte, quando Marco Matias surgiu isolado frente ao guarda-redes Arthur, rematando ao lado da baliza do Feirense.

O Nacional acabou por reduzir a desvantagem, quando Róchez surgiu ao segundo poste para desviar de cabeça para a baliza do Feirense, após a marcação de um livre.

O Feirense aproveitou o contra-ataque para surpreender o Nacional e aumentou a vantagem num golo de André Rodrigues, que, perante Wagner, não vacilou e rematou com eficácia já dentro da área.

A equipa de Rui Ferreira voltou a marcar, novamente por André Rodrigues, que aproveitou um contra-ataque para surgir à entrada da área e a rematar colocado, junto ao poste da baliza de Wagner, fixando o resultado e o triunfo do conjunto de Santa Maria da Feira.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Nacional: 4-1

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, Oche, 09 minutos,

2-0, Steven, 12.

2-1, Róchez, 55.

3-1, André Rodrigues, 72.

4-1, André Rodrigues, 77.