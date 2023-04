Feirense vence em casa frente ao Penafiel pela margem mínima

André Rodrigues decidiu vitória do Feirense com um golo aos 75 minutos.

O Feirense venceu este sábado na receção ao Penafiel por 2-1, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga SABSEG, com o golo decisivo a ser marcado por André Rodrigues, aos 75 minutos.

A equipa da casa marcou o primeiro golo, aos 21 minutos, um pouco contra a corrente do jogo, por Tiago Dias, uma das novidades entre os titulares. O Penafiel empatou a partida no início da segunda parte, aos 47, por Roberto, e André Rodrigues, aos 75, voltou a colocar o Feirense na frente do marcador.

Em relação ao empate 0-0 no último sábado em casa do Moreirense, o líder destacado da prova, Rui Ferreira operou quatro mudanças no onze, uma delas forçada, devido ao castigo de João Pinto, que cedeu o lugar a Tony Shimaga, na defesa. As outras novidades foram Tiago Dias, no meio-campo, e João Tavares e Zé Vitor, no ataque.

Já no Penafiel, que na última jornada perdeu em casa com o FC Porto B, por 2-1, Hélder Cristóvão fez apenas entrar Adílio Santos para a frente de ataque.

Os durienses entraram mais fortes na partida e criaram as maiores oportunidades de golo, todas por Adílio Santos com um remate que esbarrou nas costas de Washington e outro que levou a bola ao poste da baliza fogaceira, aos quatro e 17 minutos.

Contra a corrente do jogo, o Feirense chegou ao golo à passagem do minuto 21, por Tiago Dias. Após um cruzamento da direita, a bola sobrou para o jovem avançado, que fez a bola passar entre Caio Seco e o poste.

Aos 37, o Feirense podia ter dilatado a vantagem, após uma perda de bola de Reko, no meio campo do Penafiel. André Rodrigues combinou com Zé Vitor, que rematou à figura de Caio Seco.

O Penafiel voltou dos balneários com vontade de dar a volta ao resultado e, logo aos 47, chegou ao empate, depois de a bola bater duas vezes no poste direito da baliza defendida por Igor Rodrigues.

Na marcação de um livre, no lado direito do ataque duriense, Adriano Castanheira rematou ao poste, a bola sobrou para João Tavares que rematou novamente ao poste e, à terceira tentativa, Roberto conseguiu empatar.

O Penafiel voltava a estar por cima na partida e aos 62 minutos, novamente Roberto esteve perto de marcar, após um passe atrasado de Adílio, mas rematou à figura de Igor.

Rui Ferreira tentou dar um rumo diferente ao resultado com as substituições e, à passagem do minuto 75, o Feirense adiantou-se novamente no marcador, após um grande trabalho de João Oliveira, no lado direito do ataque, a assistir André Rodrigues que desviou para o fundo da baliza.

Os minutos finais foram emocionantes, com o guarda-redes do Penafiel Caio Seco a subir à área contrária na marcação de um canto, mas do lance não resultou perigo para o Feirense que conseguiu segurar a vantagem.