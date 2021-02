Feirense vence Covilhã e assume liderança provisória do campeonato

Redação com Lusa

O Feirense somou a quinta vitória seguida e é líder provisório, com 46 pontos, enquanto o Covilhã mantém o 13.º lugar, com 22 pontos, embora com dois jogos em atraso.

O Feirense assumiu este sábado provisoriamente a liderança da Liga SABSEG, ao vencer fora o Covilhã, por 0-2, na 22.ª jornada do campeonato, com golos de Fabrício e Marcus.

Fabrício (45+1 minutos), de grande penalidade, pôs os visitantes na frente ao intervalo. Na segunda metade Marcus (56), o melhor marcador da equipa, dilatou a vantagem e o Feirense ultrapassou o Estoril na classificação, agora com mais dois pontos, a uma semana do encontro entre as duas formações.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã - Feirense: 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Fabrício, 45+1 minutos (grande penalidade).

0-2, Marcus, 56.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira (Inusah, 75), André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Lamine, Jean Filipe, Bernardo Martins (João Cardoso, 75), Leo Cá (Deivison Borges, 55), Gleison (Wendel, 67), Enoh (Rui Areias, 55).

(Suplentes: Bruno Bolas, Felipe Macedo, Joel Vital, João Cardoso, Wendel, Inusah, Areias, Deivison Borges).

Treinador: José Bizarro.

- Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro, Zé Ricardo, João Tavares (Washington, 70), Mica Silva (Latyr, 66), Edson Farias (Ruca, 81), Feliz (Pedro Monteiro, 65), Marcus e Fabrício (Platiny, 70).

(Suplentes: Igor Rodrigues, Pedro Monteiro, Washington, Ruca, Diogo Viana, Fábio Espinho, Platiny, Latyr e João Victor)

Treinador: Filó.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão Amarelo a David Santos (23), Mica Silva (27), Bernardo Martins (35), Jaime Simões (49), Lamine (64), Latyr (68), Platiny (73).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.