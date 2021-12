Feirense vence Benfica B e aproxima-se da liderança

Paulo Mateus assumiu o comando da equipa B do Benfica em virtude da saída do técnico Nélson Veríssimo para a equipa principal dos encarnados

O Feirense venceu em casa o Benfica B por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da II Liga SABSEG, ficando a apenas um ponto dos encarnados na liderança da prova.

Os anfitriões inauguraram o marcador aos 11 minutos, através de Vargas, e Manu ampliou já na reta final através de uma grande penalidade, aos 82 minutos, sendo que o Benfica B reduziu por Henrique Araújo, já em período de compensação (90+4).

Com o triunfo, o Feirense manteve o segundo lugar, agora com 32 pontos, e diminui a diferença para o líder, o Benfica B, que soma 33 pontos.

Paulo Mateus assumiu o comando da equipa B do Benfica em virtude da saída do técnico Nélson Veríssimo para a equipa principal dos encarnados, e viu o Feirense adiantar-se cedo no marcador, quando Vargas surgiu no coração da área para rematar junto ao poste da baliza de Svilar, aos 11 minutos.

O avançado colombiano voltou a criar perigo num lance de contra-ataque, concluído com um remate ao lado da baliza do Benfica B, aos 18 minutos.

A resposta da equipa 'encarnada' surgiu dos pés de Umaro Umbaló, que, isolado na área do Feirense, rematou por cima da baliza de Bruno Brígido, aos 26 minutos.

Na segunda parte, o Feirense assumiu o domínio do jogo e acabou por ampliar a vantagem aos 82 minutos, numa grande penalidade convertida por Manu, que castigou derrube de Filipe Cruz sobre André Rodrigues.

Já em período de compensação, o Benfica B reduziu a desvantagem num remate eficaz de Henrique Araújo à entrada da pequena área, aos 90+4.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Benfica B: 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Vargas, 11 minutos.

2-0, Manu, 82.

2-1, Henrique Araújo, 90+4.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Cláudio Silva, Ícaro, João Pinto (Bruno, 90), Diga, Samuel Teles (André Rodrigues, 73), Manu, Latyr, Tiago Dias (Ogwuche, 90), Vargas (Oche, 65) e Jorge Teixeira (João Paulo, 65).

(Suplentes: Igor, Fábio Espinho, João Paulo, André Rodrigues, Sidney Lima, João Oliveira, Ogwuche, Bruno e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

- Benfica B: Svilar, Filipe Cruz, Miguel Nóbrega, Pedro Álvaro, Sandro Cruz (Rafael Rodrigues, 77), Rafael Brito (Henrique Pereira, 77), Martim Neto, Cher Ndour (João Neto, 64), Umaro Umbaló, Tiago Gouveia (Duk, 64) e Henrique Araújo.

(Suplentes: André Gomes, Pedro Ganchas, Duk, João Neto, Jair Tavares, Henrique Pereira, Nuno Félix, Fabinho e Rafael Rodrigues)

Treinador: Paulo Mateus.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafael Brito (37), Ícaro (39), Miguel Nóbrega (47) e Latyr (90+5).

Assistência: cerca de 500 espectadores.