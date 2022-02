Feirense vence Académica com golo ao minuto 90

Com este resultado, o Feirense reforça o estatuto de equipa candidata à subida, ocupando a segunda posição, com 42 pontos, e a Académica continua no 17.º e penúltimo lugar da tabela classificativa, com 14 pontos.

O Feirense venceu a Académica por 2-1, em Coimbra, em jogo da 22.ª jornada da II Liga SABSEG, após uma reviravolta no marcador, com o golo da vitória a ser apontado já nos descontos finais.

Numa partida disputada no Estádio Cidade de Coimbra, a "briosa" jogou mais de 45 minutos reduzida a 10 elementos, devido à expulsão de Fatai, por acumulação de amarelos.

Os estudantes marcaram primeiro, aos 33 minutos, de grande penalidade, convertida por João Carlos, mas o Feirense deu a volta ao marcador com golos de João Paulo, ainda antes do intervalo, e de Jorge Teixeira, já depois do minuto 90.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Feirense 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, João Carlos, 33 minutos (grande penalidade).

1-1, João Paulo, 43.

1-2, Jorge Teixeira, 90+1.

- Académica: Stojkovic, João Diogo (Michael Douglas, 88), Jorge Filipe, Justiniano, David Sualehe (Guilherme, 84), Dias, Reko, Costinha (Toro, 65), Fatai, Traquina e João Carlos (Caballero, 66).

(Suplentes: Mika, Mimito, Toro, Luís Aurélio, Michael Douglas, Guilherme, Caballero, João Tiago e Hugo Seco).

Treinador: Pedro Duarte.

- Feirense: Brígido, João Pinto, Ícaro Silva, Bruno, Samuel Teles (Latyr, 58), João Paulo, Washington (Jorge Teixeira, 70), João Oliveira (Jardel, 46), Zé Ricardo (Tiago Dias, 46), Fábio Espinho (Steven, 46) e Vargas.

(Suplentes: Igor, Diga, Manu, Latir, Steven, Jardel, Jorge Teixeira, Cláudio Silva e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Espinho (31), Fatai (42 e 42), Zé Ricardo (45+1), Caballero (78), Dias (82).

Cartão vermelho para Fatai (42) por acumulação de cartões amarelos.

Assistência: Cerca de 1.200 espectadores.