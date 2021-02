Feirense travou saída de Guilherme Ramos para o Atlético de Madrid

Colchoneros ofereceram um milhão de euros pelo central, preso ao Feirense por apenas mais uma época e meia de contrato

Imprescindível na defesa do Feirense, Guilherme Ramos chegou a ser uma agradável dor de cabeça para o Feirense nos últimos dias do mercado de inverno. O central português, de 23 anos, está a ser seguido por clubes estrangeiros e o Atlético de Madrid tentou mesmo levá-lo, avançando com uma proposta de um milhão de euros para a compra do passe, partilhado em percentagens iguais pelo clube de Santa Maria da Feira e pelo Sporting, onde cumpriu a formação e chegou mesmo a alcançar a equipa B, juntamente com Luís Maximiano, Jovane e Rafael Leão, entre outros. O clube de Alvalade deu luz verde à transferência, mas o Feirense não chegou a acordo e a oportunidade esfumou-se.

O clube de Madrid poderá, no entanto, voltar à carga em breve. É que a ligação de Guilherme ao Feirense apenas tem a validade de uma época e meia e Diego Simeone vê nele características especiais. Apreciador de centrais de estatura elevada (o defesa do Feirense mede 1,92 metros), o treinador dos colchoneros pretendia inclusivamente colocá-lo a treinar já com a equipa principal, de modo a prepará-lo para o futuro, e não terá desistido desse projeto. Entre os clubes que se encantaram com o central de 23 anos está, por exemplo, o Crotone, de Itália.