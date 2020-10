Feirense: surpresa a equipa de futsal de pessoas com doença mental

Clube de Santa Maria da Feira assinalou o Dia Mundial da Saúde Mental.

Quatro jogadores do Feirense - Ícaro, David Luís, Manu e Fabrício - apareceram sem avisar num treino de uma equipa de Santa Maria da Feira composta por jogadores com transtornos mentais. Os utentes da Casa Ozanam tiveram direito a presentes e receberam uma mensagem do capitão

No Dia Mundial da Saúde Mental, quatro jogadores do Feirense apareceram de surpresa num treino de futsal de uma equipa composta por pessoas com transtornos mentais. Ícaro, David Luís, Manu e Fabrício souberam que os utentes da Casa Ozanam, em São João Ver (Santa Maria da Feira), estavam impedidos de entrar nos habituais torneios, devido à pandemia, e que, apenas esporadicamente, se juntavam para pequenos treinos individuais. A saudade do futsal e de uma vida normal prejudica ainda mais quem sofre deste tipo de doença.

A surpresa inicial por ver os craques chegar deu, pouco depois, lugar a uma grande emoção. Os jogadores do Feirense festejaram os golos e as defesas de um treino cada vez mais animado. Para o final, estavam reservadas mais algumas pequenas surpresas.

Luís, Valdemar, Domingos, Henrique, Carlos Magalhães e Carlos Correia tiveram direito a camisolas oficiais e a cachecóis. Sempre com a distância necessária, os utentes da Casa Ozanam tiveram ainda direito a matar algumas curiosidades sobre os jogadores que apenas costumam ver à distância, no estádio ou na televisão, mas muitos deles sabiam de cor os resultados do Feirense.

O capitão Ícaro deixou ainda uma mensagem de força e de esperança: "Viemos cá dar-vos uma força e incentivar que continuem a praticar desporto. Nunca desistam. Nesta altura de pandemia, todos nós atravessamos um período mais difícil nas nossas vidas, mas gostávamos que vocês continuassem a fazer o que mais gostam", revelou.