Feirense sofre para vencer FC Porto B, mas assume à condição a liderança da Liga SABSEG

Formação fogaceira esteve a vencer por 3-0, mas acabou a sofrer devido à reação tardia dos portistas.

O Feirense recebeu e venceu este domingo o FC Porto B, por 3-2, em jogo da 12ª jornada da Liga SABSEG.

Apesar de ter estado a vencer por 3-0, com golos de Fábio Espinho (minuto um), Petkov (24') e Samuel Teles (84'), a formação feirense ainda acabou o jogo a sofrer, uma vez que a formação secundária dos "dragões" reduziu aos 88 (João Marcelo) e 90 minutos (Diogo Abreu).

No entanto, a reação tardia dos portistas não evitou a derrota, subindo assim o Feirense à liderança da Liga SABSEG, embora à condição. A formação comandada por Rui Ferreira ocupa o primeiro lugar da tabela, com 25 pontos, mais um do que o Casa Pia (24) e mais dois do que o Benfica B (23), que tem menos um jogo.

Já o FC Porto B é o 11.º classificado, com 15 pontos, os mesmos do Leixões (10.º, com menos um jogo) e mais um do que o Chaves (12.º, 14 pontos).