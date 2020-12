Feirense sobe aos lugares de promoção e acentua crise do Varzim

O Feirense venceu este sábado o lanterna-vermelha Varzim, por 2-0, em partida da 12.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, resultado que lhe permite ascender de forma provisória aos lugares de subida de divisão.

Os "fogaceiros', que revelaram superioridade ao longo de quase todo desafio, construíram o triunfo com os golos de Marcus, aos 21 minutos, e do varzinista Diarra, na própria baliza, aos 71, subindo ao segundo lugar da classificação, com 24 pontos, embora com mais um jogo do que a Académica, que tem também 24.

Já o Varzim encaixou o 11.º jogo consecutivo sem vencer no campeonato, e está, cada vez mais, afundando no último lugar da classificação, com apenas seis pontos somados.

As fragilidades dos poveiros, que ensaiaram um novo esquema tático, com três centrais, evidenciaram-se desde o início da partida, permitindo ao adversário assumir a iniciativa e protagonizar os primeiros lances de perigo.

Dois desvios de João Vítor, em lances de bola parada, e um remate longe de Edson Farias, foram o prenúncio do golo inaugural do conjunto de Santa Maria da Feira, apontado por Marcus, aos 21 minutos, numa emenda astuta, após um cruzamento de Farias.

Ainda assim, a contrariedade forçou o conjunto poveiro a uma reação, com a equipa de Miguel Leal a surgir mais tempo no meio-campo adversário, e ainda antes do intervalo a ameaçar o empate, num remate de longe de Nélson Agra, devolvido pela barra.

Logo após o reatamento da segunda parte, nova oportunidade para os visitantes, após uma disputa de bola entre o guardião local Ricardo e o avançado João Vítor, que Artur Soares Dias, considerou ser falta para grande penalidade.

O guarda-redes poveiro redimiu-se da alegada falta, defendendo o remate João Tavares, mas já aos 71 minutos não conseguiu evitar que um desentendimento com Diarra, que introduziu a bola na própria baliza, fizesse o 2-0 final para o Feirense.

Jogo no Estádio do Varzim, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Feirense, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Marcus, 21 minutos.

0-2, Diarra, 71 (na própria baliza).

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Diarra (Rui Silva, 72), Nélson Agra, André Micael, Luís Pedro, Tiago Cerveira, Ibrahima (Tembeng, 63), Rui Moreira (Caetano, 72), André Vieira, Fatai e Yussuf (George 63).

(Suplentes: Isamel, Tembeng, Álvaro Milhazes, Lessionho, George, Rui Silva, Caetano, Gonçalo e Renteria).

Treinador: Miguel Leal.

- Feirense: Bruno Brígido, Diga, Guilherme Ramos, Ícaro, Zé Ricardo, Tavares, Marcus (Davi Luís, 84), Mica (Latyr, 69), Feliz (Fábio Espinho, 75), Edson Farias (Ruca, 75) e João Vítor (Fabrício, 69).

(Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Fati, Fabrício, Fábio Espinho Agdon, Latyr, Ruca e Davi Luís).

Treinador: Filipe Rocha

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mica (11), Ricardo (48), Luís Pedro (52), Edson Farias (66), Fábio Espinho (77) e Guilherme Ramos (88),

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.