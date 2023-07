Médio terminou contrato com o Feirense.

Samuel Teles, que estava em fim de contrato com o Feirense, vai ter a sua primeira experiência no estrangeiro, onde irá vestir as cores do Otelul Galati, equipa que milita na primeira divisão da Roménia.

O médio, de 26 anos, que também chegou a ser adaptado a lateral-direito, representou os fogaceiros nas últimas duas épocas e já esteve ao serviço do Leça, Sanjoanense, entre outros.