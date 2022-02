Feirense-Rio Ave acaba empatado

Falta de pontaria de ambas as equipas determinou o empate sem golos no duelo de candidatos à subida de divisão.

Feirense e Rio Ave atrasaram-se na perseguição ao líder Casa Pia, ao anularem-se (0-0) na partida da 23ª jornada da II Liga SABSEG, disputada no Estádio Marcolino de Castro.

Num jogo com poucas oportunidades de golo, o Feirense foi mais dominante na segunda parte, mas a falta de pontaria de ambas as equipas determinou o empate sem golos no duelo de candidatos à subida de divisão.

Com a igualdade, o Feirense subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 43 pontos, a três do líder Casa Pia (46), que no sábado bateu o Nacional (1-0), e em igualdade com o Benfica B, terceiro, que na segunda-feira recebe o Farense.

Já o Rio Ave segue logo atrás, no quinto posto, com 42 pontos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - Rio Ave: 0-0.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Diga, João Pinto, Ícaro, Bruno, Zé Ricardo (Tiago Dias, 73), Washington, Samuel Teles (Latyr, 87), João Paulo (Jardel, 87), André Rodrigues (Steven, 64) e Vargas (Jorge Teixeira, 87).

(Suplentes: Igor, Latyr, Steven, Jardel, Sidney Lima, João Oliveira, Jorge Teixeira, Cláudio Silva e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

- Rio Ave: Jonathan, Costinha, Renato Pantalon, Aderllan Santos, Pedro Amaral, João Graça, Vítor Gomes (Amine, 79), Zé Manuel (Joca, 64), Gabrielzinho (Hugo Gomes, 90+2), Aziz (Ronan, 86) e Pedro Mendes.

(Suplentes: Leo Vieira, Hugo Gomes, Fabrice Olinga, Ronan, Amine, Alhassane, Joca, Ukra e Sávio)

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Manuel (20), Gabrielzinho (21) e Zé Ricardo (32).