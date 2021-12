Feirense prolonga ligação com o treinador Rui Ferreira até 2024

Treinador assumiu o comando técnico da formação de Santa Maria da Feira em abril de 2021.

O Feirense anunciou esta quarta-feira a renovação com o treinador Rui Ferreira por duas temporadas, ou seja, até 2024.

Rui Ferreira assumiu o comando técnico do Feirense em abril de 2021, somando até ao momento 25 jogos oficiais.

Reconhecimento e estabilidade: "A renovação é um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito. É um passo sempre importante para dar ainda mais estabilidade. A duração do contrato reforça o reconhecimento de ambas as partes para se dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado e, naturalmente, reflete a satisfação da Administração e da equipa técnica. O grupo de trabalho também sentirá essa confiança e essa tranquilidade e vai, de forma natural, reforçar a sua estabilidade e o seu equilíbrio, dois fatores fundamentais para se alcançar o sucesso."

ADN feirense: "Nós, enquanto equipa técnica, temos conhecimento do que é o Feirense, sabemos da sua exigência, e dos seus adeptos, e foi com esse pilar que criámos esta equipa. Uma equipa com espírito vencedor, com muita humildade e vontade de trabalhar. A atitude em campo é o ADN deste Feirense. Trabalhámos muito para criar esta empatia, dentro do grupo, mas também com os adeptos."

Adeptos: "Queria enviar um abraço aos nossos adeptos. Pedir-lhes que nos continuem a apoiar e a estar presentes como até aqui. Nem sempre as coisas correm como queremos, mas, em termos de atitude, todos sabem que esta equipa dará sempre tudo em prol do clube."