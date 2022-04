Feirense perde em Penafiel e acaba com sonho de promoção à Liga Bwin

Fogaceiros, por agora no quarto lugar, estão a oito pontos dos lugares de subida, quando restam nove em disputa. Um dos golos do Penafiel surgiu em lance precedido de fora de jogo

O Feirense perdeu, este domingo, no reduto do Penafiel, por 2-0, e ficou praticamente afastado da luta pelos lugares de subida ao principal escalão nacional, a três jornadas do fim da Liga SABSEG.

Edson Farias marcou à sua ex-equipa, aos 39 minutos, inaugurando o marcador, e Édi Semedo, nos descontos, em lance precedido de fora de jogo, fixou o resultado, num jogo que teve sempre mais ascendente do Penafiel.

Com este triunfo, o terceiro nos últimos quatro jogos, o Penafiel ascendeu, à condição ao sétimo lugar, com os mesmos 45 pontos do Nacional, sexto, enquanto o Feirense, com um ponto somado em nove possíveis, mantém 52, por agora no quarto posto, a oito dos lugares de subida (faltam disputar nove pontos).

Os locais criaram mais oportunidades e foram sempre melhores no jogo, adiantando-se por Edson Farias, a emendar ao primeiro poste um cruzamento de Feliz da esquerda.

O brasileiro, que já acertava duas vezes nos "ferros" no primeiro tempo, voltou a fazê-lo no segundo, período no qual se viu um pouco mais de um Feirense algo descrente e que só em duas ocasiões ameaçou a baliza de Caio Secco.

A formação de Santa Maria da Feira pode queixar-se de si e de uma decisão errada da árbitra assistente no lance do segundo golo do Penafiel, aos 90+1, ao validar a posição irregular de Ronaldo, no início da jogada, com a bola a chegar, depois, a Édi Semedo, que anotou o segundo golo do jogo.

Também ficaram dúvidas na área do Penafiel aos 60 minutos, num lance disputado entre o central penafidelense Lucas e Diga.