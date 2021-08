Feirense impõe lei do mais forte diante do Desportivo de Chaves

Redação com Lusa

Equipa de Santa Maria da Feira construiu o triunfo nos primeiros 40 minutos diante da formação transmontana, que reduziu por penálti

O Feirense venceu, este domingo, o Desportivo de Chaves por 3-1, em jogo da terceira jornada da Liga SABSEG, disputado no Estádio Marcolino de Castro, somando a segunda vitória consecutiva na competição.

O avançado Vargas inaugurou o marcador para o Feirense, aos 18 minutos, com Latyr (31) e Fábio Espinho (37) a sentenciarem a partida ainda na primeira parte, com o golo de honra do Desportivo de Chaves a ser apontado por Nuno Coelho, aos 71 minutos, na transformação de uma grande penalidade.

Depois de um início de jogo equilibrado, o Feirense colocou-se em vantagem depois de uma jogada rápida na esquerda do seu ataque, com o cruzamento de Zé Ricardo a encontrar Vargas à entrada da pequena área, que cabeceou sem oposição para o primeiro golo, aos 18 minutos.

O Feirense aumentou a diferença no marcador aos 31 minutos, quando Latyr aproveitou um ressalto na grande área para rematar forte e colocado à baliza do Desportivo de Chaves.

Ainda antes do intervalo, o Feirense chegou ao terceiro golo por Fábio Espinho, aos 40 minutos, na transformação de uma grande penalidade que castigou um derrube de Bruno Langa sobre Samuel Teles.

Em desvantagem, o Desportivo de Chaves teve uma entrada forte na segunda parte, e Adriano esteve perto do golo, depois de um remate forte à entrada da área, que embateu no poste da baliza à guarda de Igor.

A equipa de Vítor Campelos acabou por reduzir a diferença no marcador com uma grande penalidade convertida por Nuno Coelho, aos 71 minutos, depois de uma falta de Ícaro sobre Juninho dentro da área.

Apesar do golo marcado, o capitão do Desportivo de Chaves deixou a sua equipa reduzida a dez unidades, após ter sido expulso aos 76 minutos, por acumulação de cartões amarelos.

O Feirense aproveitou a vantagem numérica para gerir a vantagem conquistada, não permitindo que o Desportivo de Chaves criasse perigo junto da sua baliza até ao final da partida.