Feirense garantiu contratação de goleador da Liga 3

João Paredes atuava na Oliveirense.

A SAD do Feirense anunciou esta terça-feira a contratação de João Paredes para reforçar o ataque do clube da II Liga na época 2022/2023.

O ponta-de-lança, proveniente da Oliveirense, é o primeiro reforço do Feirense, tendo apontado 18 golos em 28 jogos disputados pela formação de Oliveira de Azeméis na última temporada da Liga 3.

João Paredes fez a sua formação no Sporting, na Académica e no Vitória de Guimarães, estreando-se na II Liga em 2018 com a camisola do Desportivo de Chaves, contando ainda com passagens por Vizela, Mafra, Trofense e União de Leiria.