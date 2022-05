Feirense ganha com reviravolta no Seixal e rouba quarto lugar ao Benfica B

Os fogaceiros operaram a reviravolta no segundo tempo com golos de Zé Ricardo e Jardel Silva

O Feirense ganhou este sábado, por 2-1, na casa do Benfica B, em partida da 33.ª jornada da Liga SABSEG e, por troca com o adversário, subiu ao quarto lugar da prova.

Apesar de as águias terem chegado ao intervalo em vantagem no marcador, graças a um golaço de Jair Tavares, os fogaceiros operaram a reviravolta no segundo tempo com golos de Zé Ricardo (65 minutos) e Jardel Silva (88), jogadores que começaram a partida no banco de suplentes.

Os benfiquistas dominaram a primeira parte, período em que dispuseram de quatro ocasiões flagrantes de golo contra nenhuma do adversário. Nas duas primeiras oportunidades, Cher Ndour e Umaro Embaló, aos 10 e 16 minutos, respetivamente, só não celebraram porque o guarda-redes Igor Rodrigues se opôs a ambos os remates.

Mais eficaz foi Jair Tavares aos 17 minutos, o atacante, assistido por Henrique Araújo, que no lance anterior tinha falhado na recarga ao remate de Umaro Embaló, inaugurou o marcador num remate colocado à entrada da área, que foi ao ângulo superior esquerdo da baliza do Feirense.

A perderem por 1-0, os fogaceiros tentaram reagir, mas nunca conseguiram colocar em sobressalto a defesa do Benfica B nem o guardião Samuel Soares. Antes do intervalo, aos 32 minutos, a melhor oportunidade voltou a acontecer junto da baliza de Igor Rodrigues quando Henrique Araújo chegou a atrasado a um cruzamento de Umaro Embaló.

No segundo tempo, o treinador Rui Ferreira, que na primeira parte já tinha lançado Steven, fez várias alterações e o Feirense tornou-se mais perigoso no setor ofensivo. A exemplificar essa situação esteve o cabeceamento do búlgaro Steven que por muito pouco não deu a igualdade, aos 52 minutos.

Depois de um par de perdidas do benfiquista Henrique Araújo (53 e 58 minutos), que esteve desastrado na finalização, o conjunto visitante chegou ao empate por Zé Ricardo, que tinha entrado dois minutos antes para o lugar de João Paulo. O brasileiro aproveitou uma defesa incompleta de Samuel Soares a remate de Steven para fazer o 1-1, aos 65 minutos.

Até ao final, ambos os emblemas tiveram ocasiões para marcar, mas só o Feirense conseguiu fazê-lo. O lance nasceu de uma grande penalidade que puniu uma falta de Tiago Araújo sobre Jardel Silva, avançado guineense que, depois de ver Manu Silva permitir a defesa de Samuel Soares, fez, aos 88 minutos, a recarga que deu o triunfo e valeu o quarto lugar ao Feirense.

Com a vitória no Seixal, o Feirense está agora na quarta posição, com 55 pontos, enquanto o Benfica B, que somou o quarto desaire consecutivo no Seixal, passou para o quinto posto da tabela classificativa, com 54.