Feirense falhou assalto ao pódio ao empatar com o Nacional

Redação com Lusa

O Feirense empatou este domingo 1-1 na receção ao Nacional, em jogo da 12.ª jornada da II Liga, falhando assim a possibilidade de chegar ao terceiro lugar da prova.

A equipa de Santa Maria da Feira ainda se viu em desvantagem, quando Carlos Daniel, aos 30 minutos, adiantou os visitantes, mas Jardel, aos 63, empatou para o Feirense.

Situada na parte baixa da tabela, a equipa insular foi a primeira a criar perigo, com um remate de Carlos Daniel, mas a bola saiu perto do poste da baliza de Arthur, aos nove minutos.

O Feirense respondeu num lance de contra-ataque, com Tiago Dias a surgir livre de marcação ao segundo poste, cabeceando para as mãos do guarda-redes Encarnação, aos 13.

A equipa de Rui Ferreira balanceou-se no ataque e o Nacional aproveitou o contra-ataque para se colocar em vantagem, com Carlos Daniel a rematar forte e colocado à entrada da área, sem hipótese de defesa para Arthur, aos 30 minutos.

Depois de as duas equipas terem criado uma oportunidade cada no arranque da segunda parte, o Feirense acabou por restabelecer o empate num cabeceamento de Jardel, numa recarga a remate de João Tavares, que embateu na trave da baliza do Nacional, aos 63 minutos.

O Feirense manteve o ímpeto na procura do golo e João Paredes quase deu vantagem à equipa de Rui Ferreira num lance de contra-ataque, depois de um remate forte à entrada da área, que saiu ao lado da baliza do Nacional, aos 79 minutos.

O avançado do Feirense voltou a criar perigo pouco depois e ficou perto de dar a vitória à sua equipa, mas João Paredes viu o poste negar-lhe o golo, depois de um cabeceamento colocado, aos 85 minutos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Nacional: 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Carlos Daniel, 30 minutos.

1-1, Jardel, 63.

Equipas:

- Feirense: Arthur, Teles (João Paredes, 75), João Pinto (Manu, 70), Sidney Lima, Cláudio Silva, Tiago Dias (Lucas Santos, 46), Washington (Fábio Espinho, 46), João Tavares, André Rodrigues, João Paulo (Jorge Teixeira, 46) e Jardel.

(Suplentes: Rogério, Manu, João Paredes, Fábio Espinho, Lucas Santos, João Oliveira, Jorge Teixeira e Oche)

Treinador: Rui Ferreira.

- Nacional: Encarnação, João Aurélio, Rafael Vieira, Clayton, José Gomes (André Sousa, 82), Danilovic, Carlos Daniel, Francisco Ramos (Sérgio Marakis, 70), Pipe Gomez (Macedo, 70), Zé Manuel (Luís Esteves, 82) e Dudu (Wallisson Bahia, 75).

(Suplentes: Lucas França, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Luís Esteves, Wallisson Bahia, Sérgio Marakis, André Saousa, Macedo e Gustavo Silva)

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Manuel (24), Teles (34), Rafael Vieira (35), João Aurélio (60), Jardel (66) e Pipe Gomez (69).

Assistência: cerca de 1.500 espectadores.