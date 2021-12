Feirense empata com Vilafranquense e falha liderança isolada

Um golo para cada lado no encontro da ronda 13 da Liga SABSEG.

O Feirense desperdiçou este sábado a possibilidade de se isolar na liderança provisória da Liga SABSEG, ao empatar 1-1 no estádio do Vilafranquense, em jogo da 13.ª jornada da prova.

O capitão Ícaro Silva colocou os visitantes em vantagem, aos 24 minutos, mas Wagner restabeleceu a igualdade ainda antes do intervalo, aos 44.

O Feirense igualou no segundo lugar o Benfica B, ambos com 26 pontos, menos um do que o líder Casa Pia, que na abertura da ronda se impôs por 1-0 em casa ao Varzim, mas a equipa secundária dos "encarnados" tem menos um jogo realizado, a cumprir ainda hoje, na receção ao Rio Ave, quarto classificado, com 24.

O Feirense começou com ligeiro ascendente sobre o Vilafranquense e, logo aos dois minutos, o defesa Sidney esteve perto de inaugurar o marcador, na sequência de um canto. Os ritabejanos responderam pouco depois, com o avançado Nené a falhar, por pouco, um cruzamento "venenoso" de Eric Veiga.

Contudo, foram os forasteiros a marcar o primeiro golo da partida, por intermédio do capitão Ícaro Silva. Num canto à direita do ataque, convertido por Fábio Espinho, o defesa surgiu sem oposição dentro de área, cabeceando sem hipóteses para Adriano Facchini.

A vantagem não alterou a dinâmica da partida, com a equipa de Santa Maria da Feira ligeiramente melhor, mas a um minuto do intervalo, a formação de Filipe Cândido acabaria por chegar ao empate.

O capitão Eric Veiga foi à linha de fundo e cruzou atrasado para Wagner, que se estreou a marcar no campeonato, num lance em que a bola ainda sofreu um desvio, que traiu o guarda-redes Bruno Brígido.

O golo fez bem à equipa de Vila Franca de Xira, que até dispôs de uma grande oportunidade para completar a reviravolta no início da segunda parte. Num lance semelhante ao que originou o golo do empate, Eric Veiga cruzou atrasado e Wagner surgiu sozinho para finalizar, mas o remate saiu ligeiramente ao lado do poste direito, quando Bruno Brígido já estava batido.

A resposta da equipa visitante surgiu mais tarde. Aos 64 minutos, João Oliveira ameaçou o golo com um portentoso remate a embater na barra da baliza, e, 10 minutos depois, foi a vez de Steven assustar, com um bom remate, após cruzamento à direita.

Já no período de compensação, o Feirense podia ter chegado ao triunfo, com João Oliveira, de cabeça, a obrigar Adriano Facchini a uma grande intervenção, garantindo o terceiro empate consecutivo para o Vilafranquense, que ocupa a 14.ª posição da II Liga, com 12 pontos.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Feirense, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Ícaro Silva, aos 24 minutos.

1-1, Wagner, 44.

Equipas:

- Vilafranquense: Adriano Facchini, Eric Veiga, Simão Jr., Marcos Valente, Mike Moura, Jaquité, Filipe Melo (Bernardo Martins, 81), Gabriel Pereira, Ença Fati (Idrissa Dioh, 71), Wagner (Nathan Bizet, 65), Nené (Belkheir, 46).

(Suplentes: Luís Ribeiro, Bernardo Martins, Sangaré, Prince Mendy, Umaro Baldé, Belkheir, Edu Machado, Nathan Bizet, Idrissa Dioh)

Treinador: Filipe Gouveia

- Feirense: Bruno Brígido, Cláudio Silva, Ícaro Silva (João Pinto, 51), Sidney Lima, Zé Ricardo, Samuel Teles (Latyr, 62), Washington, Fábio Espinho (Jorge Teixeira, 81), João Oliveira, Steven (André Rodrigues, 81), Vargas (Jardel, 62).

(Suplentes: Arthur, Diga, João Pinto, Manu, Latyr, André Rodrigues, Jardel, Jorge Teixeira, Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gabriel Pereira (24), Mike Moura (54), Samuel Teles (60), Fábio Espinho (67), Jaquité (92).

Assistência: cerca de 200 espectadores.