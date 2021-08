Feirense em inferioridade numérica triunfa sobre o Farense

Farense, orientado por Jorge Costa, tem apenas um ponto na Liga SABSEG.

Um Feirense reduzido a 10 elementos desde os 41 minutos segurou este domingo o golo madrugador de Fábio Espinho para vencer o Farense (1-0) no encontro da quarta jornada da Liga SABSEG, subindo ao terceiro lugar.

Com as duas equipas em fase de estudo, o jogo começou praticamente com o golo dos forasteiros, aos oito minutos, num centro de Diga que encontrou Fábio Espinho no coração da área, sem marcação, para um cabeceamento certeiro.

O Feirense subiu ao terceiro lugar da II Liga, com nove pontos, enquanto o Farense ocupa provisoriamente o 17.º e penúltimo lugar, com apenas um ponto.

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Feirense, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Fábio Espinho, 08 minutos.

Equipas:

- Farense: Rafael Defendi, Loide Augusto (Cristian Ponde, 76), Gut (Bandarra, 69), Eduardo Mancha, Abner, Amine, Lucca (Mayambela, 46), Fabrício Isidoro, Vasco Lopes (Madi Queta, 46), Elves Baldé (Paollo, 46) e Pedro Henrique.

(Suplentes: Ricardo Velho, Robson, Madi Queta, Mayambela, Bandarra, Henrique, Cristian Ponde, Seruca e Paollo).

Treinador: Jorge Costa.

- Feirense: Igor, Diga, Sidney Lima, Ícaro Silva, Bruno, Zé Ricardo (Tiago Dias, 76), Washington, Samuel Teles, Latyr, Fábio Espinho (Steven, 76) e Vargas.

(Suplentes: Arthur, João Pinto, Manu, Steven, André Rodrigues, Jardel, Jorge Teixeira, Cláudio Silva e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Ricardo (04), Vargas (24 e 41), Gut (40), Washington (45), Eduardo Mancha (52), Pedro Henrique (64) e Ícaro Silva (90+5). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Vargas (41).

Assistência: 1.626 espectadores.