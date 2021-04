Feirense é distinguido com Prémio Responsabilidade Social

O Feirense foi distinguido pela Liga Portugal e pela Fundação do Futebol com o Prémio Responsabilidade Social relativo ao mês de março.

O Feirense foi esta quarta-feira distinguido pela Liga Portugal e pela Fundação do Futebol com o Prémio Responsabilidade Social relativo ao mês de março, no âmbito de uma campanha do clube contra a violência doméstica.

Os jogadores do plantel fogaceiro participaram num vídeo que assinalou o Dia de Luto Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica, numa campanha intitulada "Diz NÃO à violência doméstica", e que teve o reconhecimento do júri da Fundação do Futebol.

Trata-se do segundo prémio conquistado pelo Feirense em 2020/2021, depois de ter sido distinguido pela iniciativa "Billas On Tour", em novembro, um guia do concelho de Santa Maria da Feira promovido pela mascote Billas.

O Feirense realizou 30 iniciativas na presente época, desde ações contra o racismo, campanhas solidárias, projetos ecológicos, atividades desenvolvidas na área da saúde, entre outros, pelo que o diretor de Comunicação da SAD do clube, Ricardo Vasconcelos, considera que a conquista do prémio de Responsabilidade Social com a campanha "Diz NÃO à violência doméstica" demonstra que o Feirense é "uma voz ativa nestas causas, sensibilizando as pessoas e educando os mais novos".

"A campanha para denunciar a violência doméstica foi bem conseguida, com uma mensagem forte, direta e impactante, mas aqui no departamento e no Feirense o que mais gostamos de destacar é o trabalho de continuidade no que à responsabilidade social diz respeito", afirma.

Luís Estrela, coordenador da Fundação do Futebol, elogiou o empenho do Feirense na produção da campanha "Diz NÃO à violência doméstica", pelo "cariz positivo e impacto nos adeptos e na comunidade".

"Esta campanha é mais do que um simples vídeo, é um alerta a toda a população e tem a particularidade de incluir o plantel principal e staff diretivo. É uma ação transversal e com um impacto brutal muito para além dos adeptos do Feirense", sublinha.