Feirense desfaz invencibilidade do Rio Ave com goleada que vale liderança

O Feirense venceu o Rio Ave por 4-0 este sábado e alcançou a liderança da Liga SABSEG.

O Feirense quebrou este sábado a invencibilidade do Rio Ave na Liga SABSEG, vencendo a equipa vila-condense, por 4-0, em jogo da sexta jornada, num triunfo que lhe permite assumir a liderança do campeonato.

Com um "bis" de Vargas ainda na primeira parte (19 e 35 minutos) e os golos de Jorge Teixeira (86) e Jardel (90) na segunda metade, a equipa de Santa Maria da Feira foi sempre mais assertiva que um adversário pouco pressionante, e que sofreu os dois tentos finais quando estava reduzida a 10 elementos, pela expulsão de Aderllan Santos (76).

Com este resultado, o Feirense "roubou" o primeiro lugar da prova ao Rio Ave, somando agora 15 pontos, enquanto que os vila-condenses caíram para o segundo posto, com os mesmos 13.

No duelo que opôs o mais concretizador ataque do campeonato, detido pelos locais, e a mais eficaz defesa da prova, representada pelos "fogaceiros", o equilíbrio até foi a nota dominante nos primeiros minutos, com as equipas a não conseguirem criar desequilíbrios.

O Rio Ave ainda chegou a ter uma oportunidade para "desatar o nó", quando Gabrielzinho aproveitou uma saída imprudente do guardião contrário Arthur, num lance que não teve sequência, mas acabou por ser o Feirense a mostrar maior eficácia, com Vargas a revelar instinto "matador".

O jovem avançado colombiano, de 19 anos, teve frieza necessária para, entre a defesa contrária, inaugurar o marcador logo aos 19 minutos, e aos 35 assinou o "bis", num desvio a um cruzamento do Fábio Espinho.

Os vila-condenses ainda tentaram uma reação no arranque da segunda metade, com Pedro Mendes a obrigar o guarda-redes Arthur a defesa apertada com os pés e Pedro Amaral a rematar de longe e levar ainda a bola tocar na barra, mas, apesar de mais pressionantes, os anfitriões nunca foram avassaladores.

Já o Feirense foi segurando os ímpetos contrários, e a partir dos 76 minutos, quando o central do Rio Ave Aderllan Santos recebeu o cartão vermelho, por acumulação, ganhou espaço extra para explorar o contra-ataque, conseguindo, em dois venenosos golpes, dar tons de goleada ao triunfo por intermédio dos golos de Jorge Teixeira e Jardel, que fixaram o 4-0 final.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Feirense, 0-4

Ao intervalo: 0-2

Marcadores:

1-0, Vargas, 19 minutos.

2-0, Vargas, 35.

3-0, Jorge Teixeira, 86.

4-0, Jardel, 90.

Equipas:

- Rio Ave: Jhonthan, Costinha (Sylla, 64) Aderllan Santos, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Zimbabwe (Rúben Gonçalves, 46), Guga (Ângelo Menezes, 90+1), Joca (Aziz, 46), Zé Manuel (Ukra, 64), Pedro Mendes e Gabrielzinho.

(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo Menezes, Sylla, Ukra, João Graça, Rúben Gonçalves, Nuno Namora, Fábio Ronaldo e Aziz)

Treinador: Luís Freira.

- Feirense: Arthur, João Pinto (Manu, 75), Ícaro Silva, Bruno (Cláudio Silva, 46), Diga, Washington, Samuel Teles (João Paulo, 60), Zé Ricardo, Latyr, Fábio Espinho (Jardel, 75) e Vargas (Jorge Texeira, 59).

(Suplentes: Brígido, Manu, João Paulo, Steven, André Rodrigues, Jardel, Jorge Teixeira, Cláudio Silva e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Brígido (41) (no banco), Aderllan Santos (53 e 76) João Pinto (65), Pedro Amaral (72) e Zimbabwe (74)(no banco). Cartão vermelho por acumulação para Aderllan Santos (76).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.