Feirense começa a arrumar a casa: três jogadores com saída certa

Igor Rodrigues, Sidney Lima e Jardel não continuam no clube em 2023/24. O último vai reforçar o Vizela.

O Feirense já começou a preparar a nova época e três jogadores estão na porta de saída. Igor Rodrigues, Sidney Lima e Jardel estão em final de contrato e não vão continuar em 2023/24.

Ao fim de três anos no clube, Igor Rodrigues vai sair, visto que Arthur e Rogério têm contrato e dão garantias para lutar pela titularidade na baliza. Já Sidney Lima demonstrou vontade de dar o salto e a sua continuidade no clube torna-se, por isso, mais difícil. Em relação a Jardel, como O JOGO já noticiou, tem desde janeiro contrato firmado com o Vizela.

Com a permanência alcançada, a equipa técnica já foi informada da não continuidade do trio e nas próximas jornadas devem ser utilizados jogadores com contrato para a nova época, precisamente para se começar a preparar 2023/24.