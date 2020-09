Feirense-Chaves adiado após casos de covid-19

Jogo da jornada inaugural da II Liga deveria ter começado às 20h00

O Feirense-Chaves, da primeira jornada da II Liga, foi adiado já com as três equipas em campo e depois de quatro casos positivos de covid-19 na equipa flaviense. Quando parecia que o jogo ia começar, as duas equipas estavam no relvado, o árbitro João Gonçalves recebeu uma chamada telefónica e deslocou-se durante breves instantes ao túnel de acesso ao relvado.

Mais tarde, apesar das duas equipas estarem em campo, bem como parte da equipa de arbitragem, o árbitro reapareceu no relvado às 20h27 para apitar três vezes, dando indicação para que os jogadores regressarem aos balneários, dando por adiado o encontro da primeira jornada.

Segundo a Sport TV, que tinha prevista a transmissão em direto, foi a Autoridade Regional de Saúde de Chaves que deu parecer negativo à realização do jogo, motivando, numa primeira fase, o atraso e posterior adiamento do jogo. A Liga Portugal, segundo a estação de televisão, terá recebido a notificação oficial das autoridades de saúde às 20h24.

>> Recorde o que aconteceu esta sexta-feira

O Chaves anunciou esta sexta-feira que a bateria de testes à covid-19 realizada na quinta-feira revelou que há quatro casos positivos de infeção no clube transmontano.

Os jogadores Samuel Silva (Samu) e Raphael Guzzo e os adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro testaram positivo, estando já em isolamento e sem sintomas.

Os quatro casos surgira no dia em que o Chaves começava a campanha 2020/21 na II Liga: a equipa flaviense defrontaria o Feirense às 20h00, em Santa Maria da Feira.

A verdade, é que o Chaves deslocou-se para Santa Maria da Feira, com a SAD do Chaves, segundo fonte da mesma, a garantir que a realização do jogo não estava comprometida.,