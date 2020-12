Feirense: Billas reúne alimentos e oferece a famílias carenciadas

A mascote do clube de Santa Maria da Feira juntou-se aos voluntários do Movimento Sócio Caritativo de S. João Ver, com o intuito de ajudar quem mais precisa...

A pandemia agravou a situação de muitas famílias e, cada vez mais, há instituições que são o seu único suporte. A mascote Billas entendeu que devia dar o exemplo: reuniu apoios, comprou bens alimentares e juntou-se aos voluntários do Movimento Sócio Caritativo de S. João de Ver, instituição que apoia mais de 100 famílias carenciadas do Concelho de Santa Maria da Feira.

Com tanto trabalho para ser feito, a mascote do Feirense convidou a mascote da Liga e da Fundação do Futebol, o Ligas, para separar os alimentos pelas necessidades das famílias. Tudo ensacado, foi hora de escrever o nome dos destinatários. A missão estava finalizada. O Billas deu o exemplo e gostava que mais pessoas também se juntassem à causa...