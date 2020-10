Feirense associa-se à prevenção do cancro da mama e veste de rosa

A SAD do emblema de Santa Maria da Feira, associa-se ao mês de prevenção do cancro da mama: jogadores vão envergar braçadeiras rosa em todos os jogos de outubro...

O Feirense associa-se à luta contra o Cancro da Mama e, no âmbito da campanha "outubro Rosa", durante todo este mês, levará a cabo várias iniciativas que pretendem consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce deste tipo de cancro.

A primeira das quais já teve lugar este sábado no jogo contra o Covilhã, com os jogadores a entrarem em campo vestindo t-shirts cor-de-rosa, com o slogan da campanha "Uma luta de todos." Em todos os jogos do mês de outubro, os jogadores do Feirense envergarão, ainda, uma braçadeira cor-de-rosa.

O cancro da mama é o mais comum nas mulheres em todo o mundo e está a aumentar, sobretudo nos países desenvolvidos, onde a maioria dos casos são diagnosticados já em estado avançado.

Os números falam por si:

- 10% das mulheres terá cancro da mama

- Por ano, no nosso país, 6 mil mulheres são diagnosticadas com este tipo de cancro

- Só em Portugal, o cancro da mama mata cerca de 1500 mulheres todos os anos

- A nível mundial, uma mulher a cada 15 segundos é diagnosticada com cancro da mama

- 1% dos cancros da mama são no homem