Feirense arranca vitória nos instantes finais

Feirense arranca vitória ao Académico de Viseu com golo no último suspiro

O Feirense venceu o Académico de Viseu, por 2-1, em partida da 28.ª jornada da II Liga SABSEG em que os fogaceiros arrancaram um triunfo com um golo, de Vargas, já no período de compensação.

Depois de Steven Petkov ter inaugurado o marcador para o locais, logo aos quatro minutos, os viseenses ainda resgataram o empate no segundo tempo, beneficiando de um autogolo do guarda-redes Bruno Brígido, aos 66, mas já aos 90+1, Vargas, aposta do Feirense para a etapa complementar, desequilibrou os acontecimentos, apontando o segundo golo da equipa.

Com este triunfo, a formação da Santa Maria da Feira mantém-se na luta pela subida de divisão, ocupando, à condição, o terceiro lugar, com 51 pontos, enquanto o Académico de Viseu, que somou a quarta derrota de consecutiva, marcou passo nas contas da manutenção, seguindo no 15.º posto, com 27 pontos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - Académico de Viseu, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Steven Petkov, 04 minutos.

1-1, Bruno Brígido, 66 (na própria baliza).

2-1, Vargas, 90+1.

Feirense: Bruno Brígido, Sidney Lima, Ícaro Silva, Bruno, João Oliveira (Diga, 56), Washington, Latyr (João Paulo, 75), Tiago Dias, André Rodrigues (Samuel Teles, 75), Steven Petkov (Vargas, 63) e Fábio Espinho (Oche, 56)

(Suplentes:Idor, Diga, João Pinto, Manu, Vargas, Samuel Teles, João Paulo, Cláudio Silva e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Pedro Monteiro, Nuno Tomás (Yuri Araújo, 62), Igor Milioransa, Ericsson (Filipe Cardoso, 62), Fernando Ferreira (Ricardo Machado, 74), Famana Quizera, João Vasco (Adílio, 46), André Claro (Pana, 46) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Yuri Araújo, Filipe Cardoso, Romy Silva, Bandeira, Ricardo Machado, Adílio, Sena e Pana).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Steven Petkov (16), Ericson (33), Oche (77), Pedro Monteiro (85) e Adílio (88).